Liveblog: Jaarwisseling Den Haag 2019-2020

De jaarwisseling in Den Haag is er dit jaar één zonder vreugdevuren, maar met het Nationale Aftelmoment op de Hofvijver, vuurwerk, dichte mist en meer. Volg hier de Haagse jaarwisseling 2019-2020.

00.58 Auto crasht

Alcohol en deelnemen aan het verkeer gaan ook vandaag niet goed samen.

Auto gecrasht bij Station Moerwijk #Hildebrandplein in #DenHaag. Bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. pic.twitter.com/QdKxXbZ6PR — Redactie Regio15.nl (@regio15) December 31, 2019

00.57 Goede voornemens

Wat ga jij doen in 2020? Ook eindelijk sporten?

Deze Hagenaar wil meer gaan sporten en zo te zien is dat hard nodig! Geplaatst door Den Haag FM op Dinsdag 31 december 2019

00.50 Brandjes in Laak

In Laak zijn her en der kleine brandjes te vinden, zoals in de omgeving van Leo’s Koffiehuis.

00.05 Nieuwjaar in Duindorp

00.00 Gelukkig nieuwjaar

Gelukkig Nieuwjaar!!!🎉 Geplaatst door Den Haag FM op Dinsdag 31 december 2019

23.55 Aftellen bij De Hofvijver

Op NPO1 wordt inmiddels, door Dionne Stax en Claudia de Breij, afgeteld naar het nieuwe jaar.

23.54 Autobranden (deel 2)

In en rond Den Haag zijn deze oudejaarsdag tientallen auto’s geheel of deels in vlammen opgegaan, dat meldt mediapartner Omroep West. Tussen 18 en 23 uur moest de brandweer bij dertig auto’s in actie komen. Dat is opvallend veel: tijdens de gehele vorige jaarwisseling werden achteraf in totaal 28 autobranden gemeld.

23.33 Vuurwerk in Laak

Ook in Laak klinkt al het geluid van vuurwerk.

In tegenstelling tot wat de media beweert is het GEZELLIG in Duindorp! Geplaatst door Duindorp Vreugdevuur op Dinsdag 31 december 2019

22.59 Goede voornemens

Met het nieuwe jaar in aantocht is het natuurlijk ook tijd voor goede voornemens!

Wat zijn jouw goeie voornemens? Meer sporten, gezonder eten of je diploma halen? Deze meiden gaan voor het laatste! Geplaatst door Den Haag FM op Dinsdag 31 december 2019

22.50 As-Soennah

In de As-Soennah Moskee is vanavond een chillavond met onder meer een FIFA-toernooi en een kennisquiz.

https://twitter.com/ArnoudvDoorn/status/1212125981638569986

22.45 Controle Duindorp opgeheven

De controle bij #Duindorp is weer opgeheven. Eerder werd iedereen die de wijk in wilde gecontroleerd @omroepwest pic.twitter.com/wqARf4ujv1 — Miranda van Dam (@Miranda_van_Dam) December 31, 2019

22.27 Aftellen bij de Hofvijver

Bij de hofvijver zit de stemming er al goed in! Het aftellen is begonnen! Geplaatst door Den Haag FM op Dinsdag 31 december 2019

22.20 – Politie voert controles in Duindorp op

De politie is inmiddels druk bezig met de toegangswegen van Duindorp te controleren.

Politie controleert op de toegangswegen van en naar #Duindorp. Dit om te voorkomen dat mensen van buiten de wijk de openbare orde komen verstoren in Duindorp. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) December 31, 2019

22.18 – Fotografen bekogeld

Fotografen van nieuwssite Regio 15 zijn bekogeld met vuurwerk in Duindorp. Afgelopen weekend raakten nog twee fotografen gewond toen ze daar werden mishandeld.

22.02 Buurtvader Schilderswijk

In de Schilderswijk houden de buurtvaders vanavond een oogje in het zeil deze jaarwisseling.

Met de buurtvaders op stap voor een veilige Schilderswijk. pic.twitter.com/LcEx5pDGVt — itai (@iiitai) December 31, 2019

20.45 Autobranden

Twee voertuigen die in de Van Der Neerstraat stonden zijn op oudejaarsavond uitgebrand. Dat gebeurde later ook op de Uitehagestraat en de Marktweg.

In de #VanDerNeerstraat in #DenHaag zijn kort achter elkaar twee voertuigen uitgebrand. pic.twitter.com/qDVKD50gg8 — Redactie District8 (@RedactieD8) December 31, 2019

20.40 uur – Dichte mist in Den Haag

LET OP: Na middernacht kan door vuurwerk zeer dichte mist ontstaan. Overweeg nu alvast of u wel de weg op gaat of dat u kan logeren 😉 ^NJ — Team Verkeer Den Haag (@POL_TVDH) December 31, 2019

20.39 uur

Ook op oudejaarsavond is de politie te vinden in Duindorp.

De politie staat paraat op onder andere het #Tesselseplein in #Duindorp. Vooralsnog is het er rustig. pic.twitter.com/54qJPr403T — Redactie Regio15.nl (@regio15) December 31, 2019

In #Scheveningen is het ook rustig. Families en vrienden hebben kleine vuurtjes gemaakt en steken wat vuurwerk af. pic.twitter.com/1Q9py6Kkwj — Redactie Regio15.nl (@regio15) December 31, 2019

20.15 Contact met defensie

Waarnemend burgemeester Remkes van Den Haag heeft contact gehad met defensie over de jaarwisseling in zijn stad. Dat zegt hij in een interview met Omroep West. Wat hij met het leger besproken heeft, wil Remkes niet zeggen.

20.00 Terugblik op 2019

In het afgelopen jaar zijn we iedere week de straat opgegaan om het laatste nieuws met de inwoners van Den Haag door te nemen. Nu is het tijd om terug te kijken naar de grappigste momenten van de ‘Straatvraag’.

Vuurwerkvrij

Ook dit jaar zijn er in Den haag verschillende vuurwerkvrije zone, hier vind je een overzicht.