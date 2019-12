Remkes: ‘Contact met defensie over jaarwisseling’

Waarnemend burgemeester Remkes heeft contact gehad met defensie over de jaarwisseling in zijn stad. Wat hij met het leger besproken heeft, wil Remkes niet zeggen. Maar het geeft aan dat de burgemeester met alles rekening houdt. Om de rust op Scheveningen zoveel mogelijk te bewaren, zijn er gebiedsverboden uitgedeeld en een aantal mensen zit in de cel. Burgemeester Remkes weet niet of daarmee de ergste relschoppers weggehouden worden.

Waarnemend burgemeester Remkes heeft geen spijt van de beslissing om de vreugdevuren te verbieden. Hij geeft aan dat er goed over nagedacht is en zegt dat zij die zich afvragen of hij spijt heeft wel de beelden van de vonkenregen op Scheveningen hebben gezien.

Ook minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bezocht vandaag een aantal brandweerposten, waaronder in Den Haag. Hij zei te vrezen dat de jaarwisseling uitdraait op een ‘wildwestfeest’ met veel incidenten en roept mensen op om zich te gedragen. De minister wenste de hulpverleners veel succes.