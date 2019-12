Vaarwel 2019 vanavond op Den Haag TV

De meeste cabaretiers wagen zich er maar een paar keer in hun hele carrière aan: een oudejaarsconference. Maar Hagenaar Sjaak Bral niet. Zijn voorstelling ‘Vaarwel 2019’ is zijn 23ste oudejaarsconference op rij. De stad Den Haag speelt een prominente rol dit jaar. En dat lag niet zozeer aan wat er gebeurde rond het Binnenhof: dat was het afgelopen jaar niet zo spannend. Maar wat er in de stad gebeurde was dat des te meer.

De oudejaarsconference ‘Vaarwel 2019’ van Sjaak Bral is op oudejaarsavond te zien op Den Haag TV vanaf 20.00 uur.