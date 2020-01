Brandweer moest tijdens jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie komen

De brandweer in Den Haag moest tijdens de jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie komen. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. Het ging hierbij onder meer om 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar. De politie hield in Den Haag met oud en nieuw 44 mensen aan. De gemeente spreekt over een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten.

Voor de hulpdiensten was het een zeer drukke nacht. In totaal kreeg de politie 178 meldingen. Het ging hierbij vooral om maken of bij zich hebben van vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme. Hiervoor werden 44 mensen aangehouden. De brandweer in Den Haag moest 608 keer uitrukken. Dit blijkt volgens de gemeente uit de cijfers die op dit moment bekend zijn.

De jaarwisseling volgt op een onrustige periode met veel incidenten in de stad. “Brandweer, politie en ambulances moesten in december meer optreden dan in eerdere jaren”, zo verklaart de gemeente. Deze onrust kwam vooral door het afgelasten van de vreugdevuren. Met de jaarwisseling was het ook in deze wijken rustig, constateert de gemeente. “Ook in de wijken die hun vreugdevuur dit jaar moesten missen is de jaarwisseling hoofdzakelijk feestelijk verlopen.”