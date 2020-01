Den Haag blikt terug op rommelige jaarwisseling

De hulpdiensten hebben het gisteravond en vannacht behoorlijk druk gehad in de stad. De brandweer heeft tientallen auto’s geblust. Verder stonden fietsen, afval, schuttingen en containers in brand.

In Den Haag waren drie meldingen van een steekpartij, twee daarvan vonden vlak voor middernacht plaats.In het centrum werd op de Palviljoensgracht iemand neergestoken. Op de Wolweversgaarde zou ook iemand zijn neergestoken. Rond 1.15 uur zou een persoon op de Loosduinsekade ter hoogte van evangelisch centrum Johan Maasbach zijn neergestoken.

Na een roerige decembermaand in de wijk Duindorp, door het niet doorgaan van de vreugdevuren, is de viering van oud en nieuw in de wijk gemoedelijk. De politie controleerde mensen die de wijk in wilden, om op die manier relschoppers buiten de wijk te houden. De Duindorpers bouwden hun eigen feestje met vuurkorven en vuurwerk.

Dode op straat

Op de Staverdenstraat werd door voorbijgangers een man liggend op straat gevonden. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. In eerste instantie leek het op een geweldsincident. Uit onderzoek blijkt woensdagmorgen dat het om niet om een misdrijf gaat.

Agenten bekogeld

Op de Schoutendreef in Den Haag zijn twee agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Zij reageerden op een melding van een brand bij een gevel van een woning. Ook brandweermensen die ter plaatse kwamen werden bekogeld met vuurwerk. Niemand raakte daarbij gewond.