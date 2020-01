Duizenden duiken Schevenings zeewater in voor nieuwjaarsduik

Duizenden mensen zijn hun jaar wel heel fris gestart. Ze deden om 12.00 uur mee aan de nieuwjaarsduik op Scheveningen. De inschrijving voor de duik in Scheveningen koste 3 euro. Daarvan doneert de organisator 1 euro per deelnemer aan de Stichting Vaarwens, die gratis vaartochten maakt met mensen die een zeer slechte levensverwachting hebben door een levensbedreigende ziekte.

Foto: Richard Mulder.

3… 2… 1… En daar gingen ze! Duizenden doken het water in om 2020 in te luiden. Zie meer in ons blog: https://t.co/mP88tcsT6C #nieuwjaarsduik pic.twitter.com/e3fYKU2S9Y

— Omroep West (@omroepwest) January 1, 2020