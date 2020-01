Voorbijgangers vinden dode op straat

Op de Staverdenstraat in Escamp is in de nieuwjaarsnacht een man gevonden die is overleden. Wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. Hulpdiensten hebben de man nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De man werd gevonden door twee voorbijgangers. Volgens de getuigen hebben politieagenten tegen hen gezegd dat er sprake lijkt van geweld. De man bleek een bebloed gezicht te hebben. De politie doet op dit moment uitgebreid onderzoek in de Staverdenstraat.

Foto: Regio 15.