ADO Den Haag presenteert Alan Pardew als nieuwe trainer: “We moeten vechten”

Onder brede belangstelling werd Alan Pardew gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag. Voor hem en zijn assistent Chris Powell is het de taak om de club komend seizoen in de eredivisie te houden. “We moeten er voor vechten”, zegt Pardew op zijn eerste persconferentie bij de club. “Niet alleen de spelers en de trainers. Iedereen die in dit gebouw werkt.”

Volgens algemeen directeur Mohammed Hamdi is Pardew de juiste man voor ADO: “Je ziet het vuur in zijn ogen om het goed te doen”, zegt Hamdi. “Dat is precies wat wij nodig hebben. Een trainer die vol passie zit en graag ADO in de eredivisie wil houden.”

Versterkingen

Pardew hoopt voor de eerstvolgende competitiewedstrijd tegen RKC op één of twee versterkingen. Voor dat hij daar besluiten over neemt gaat hij eerst in overleg met de spelersgroep en Martin Jol, die onlangs bij de club terugkeerde als technisch adviseur.

Markant figuur

Pardew staat bekend als een markante voetbaltrainer. Als coach van het Engelse Crystal Palace kreeg hij veel hoon over zich heen toen hij een doelpunt vierde met een wat overdreven dansje. Verder kwam Pardew in opspraak toen hij een kopstoot uitdeelde aan Hull City-speler David Meyler als trainer van Newcastle United. Dat kwam hem te staan op een schorsing van zeven wedstrijden en een flinke boete. Pardew zat sinds april 2018 zonder club.