ADO Den Haag verhuurt Mike Havekotte aan FC Dordrecht

Mike Havekotte zal in de tweede helft van dit seizoen het keepersshirt van FC Dordrecht dragen. De 24-jarige doelman uit Bilthoven wordt tot de zomer uitgeleend aan de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De tijdelijke overstap naar Dordrecht biedt Havekotte de kans om meer vlieguren te maken. De oud-keeper van Excelsior en FC Utrecht maakte in de zomer van 2018 de overgang naar ADO Den Haag en kwam daar tot dusver tot twee optredens in de Eredivisie. Vorig jaar kwam de sluitpost als invaller binnen de lijnen in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo, terwijl

hij dit seizoen in het uitduel met Feyenoord onder de lat stond. Opvallend was dat Havekotte afgelopen seizoen tot scoren kwam in de beloftenwedstrijd van ADO Den Haag tegen Willem II.

Havekotte staat nog tot medio 2021 onder contract in het Cars Jeans Stadion, waar hij komende zomer zal terugkeren. “Voor nu is het goed voor mij om wekelijks te keepen en Dordrecht biedt mij een mooi podium om een half jaar ervaring op te doen”, reageert Havekotte. “Uiteraard wens ik mijn ploeggenoten van ADO Den Haag veel succes in de tweede seizoenshelft. Ik ben ervan overtuigd dat de club in de Eredivisie zal blijven.”

Foto: Richard Mulder.