Geen treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht door ontspoord treinstel

Door een ontspoord treinstel bij Voorburg rijden er tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal geen intercitytreinen tot 18.30 uur. Wie van Utrecht naar Den Haag wil moet ook omrijden.

Het laatste treinstel is naast de rails terechtgekomen, daardoor is het spoor kapot. Voor de zekerheid zijn er veel hulpdiensten uitgerukt, maar er zijn geen gewonden, zegt een woordvoerder van de NS. Reizigers worden uit de trein gehaald.

De NS adviseert tram 3 of 4 te nemen tussen Zoetermeer, Den Haag, Ypenburg, Voorburg en Den Haag Centraal. De NS-planner tipt vanaf Utrecht te reizen via Schiphol en Leiden. Reizigers tussen Den Haag Centraal en Gouda moeten via Rotterdam reizen. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.