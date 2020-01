Haagse kerstbomen worden verwerkt tot biomassa

Op twee januari zijn veel Hagenaars hun kerstboom wel weer zat. Dat levert een leuke kans op voor het bedrijf AH Vrij; zij maken biomassa van Haagse kerstbomen, die ze zelf ophalen in de stad.

“Hier achter mij staat de mobiele versnipperaar”, zegt uitvoerder Mark Snijders van AH Vrij. “Eerst gaat er een busje met twee jongens de wijken in om de bomen te halen, want met zo’n trekker en die versnipperaar in de smalle Haagse straatjes zijn we veel mensen tot last. Dan komen die jongens terug hierheen, en worden de bomen in de versnipperaar gegooid. Die snippers gaan dan weer in de verbrandingsoven van ons kantoor, om het te verwarmen.”

De operatie van AH Vrij staat onder beheer van de Haagse Milieu Services, zij vinden het belangrijk dat de straten vrij worden gemaakt van de kerstbomen. “Aan de ene kant is het natuurlijk niet mooi voor het straatbeeld als al die bomen daar liggen”, zegt René Schouten van de Haagse Milieu Services. “En aan de andere kant vormt het ook een gevaar wanneer de wind de bomen gaat verplaatsen. En ze kunnen ook in brand worden gestoken, dat willen we met z’n allen voorkomen.”