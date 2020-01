Molukse vrouwen demonstreren donderdag bij het Vredespaleis

De eerste demonstratie in Den Haag in 2020 is al op 2 januari een feit: Mahina Maluku Bersatu, Daarvoor zijn donderdag Molukse vrouwen in klederdracht voor het Vredespaleis te vinden om om aandacht te vragen voor ecocide en etnocide van het Molukse volk op de Molukken. De manifestatie wordt georganiseerd door Change the future of Maluku.

“Vrouwen op Maluku steken hun nek uit om in de openbaarheid te treden tegen schending van de mensenrechten en inheemserechten. Op de Molukken is het gevaarlijk om een kritsich geluid te laten horen. Wij willen ons verenigen en hen helpen. Molukse vrouwen zijn de ruggengraat binnen de gemeenschap en familie”, vertelt Enseline Lenahan van Change the future of Maluku in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de actie.

De manifestatie is op 2 januari omdat dit de dag is van Molukse heldin Martha Christina Tiahahu. Het gaat de organisatie vooral om bewustwording. Naast Molukse vrouwen in klederdracht is iedereen welkom die dit initiatief een warm hart toedraagt.