Politie gaat uit van brandstichting bij autobranden Wateringse Veld

De politie gaat uit van brandstichting bij de verwoestende brand woensdagavond rond 19.45 uur in Wateringse Veld. Daar zijn woensdag zeven voertuigen uitgebrand op een afgesloten parkeerterrein. Tientallen bewoners van het erboven gelegen appartementencomplex zijn door de brandweer geëvacueerd.

In totaal zijn er twaalf slachtoffers met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, waarvan drie zwaargewond. Twee politieagenten nagekeken door ambulancemedewerkers nadat zij rook hadden ingeademd. Er is ook nog een kat overgedragen aan de dierenambulance.

De politie is kort na de brand een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De zeven uitgebrande auto’s zijn door de politiekraan meegenomen voor nader onderzoek. Forensisch rechercheurs zochten naar sporen in de parkeergarage. Agenten spraken al met een aantal getuigen, maar zoekt naar meer informatie. Er is aangifte gedaan.

