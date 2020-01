Roemeense nieuwjaarswens, pro deo advocaten en Vers & Vrij in nieuwe editie Straatnieuws

In de eerste editie van de daklozenkrant Straatnieuws Den Haag/ Rotterdam in 2020 is schrijfster Mira Feticu te vinden op de voorpagina. “We hebben haar op de cover omdat we veel Roemenen als verkopers hebben, zij levert voor hen een Roemeense nieuwjaarswens” , vertelt hoofdredacteur Natascha Frensch in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Ook vertelt Mira in de krant over haar eigen Roemeense roots.

Daarnaast is er in deze editie ruimte vrijgemaakt voor Haagse sociaal-advocaten, zij werken pro deo voor wie het nodig is. “Ze bieden hulp aan daklozen en minima, ze helpen ze als er iets gebeurt.” In de krant wordt het verhaal verteld van de snelrechtzitting van Norbert. Hij nam een fles wijn en eten meen uit de supermarkt zonder te betalen.

Ook is er een artikel te vinden wat gaat over de koelkasten van Vers & Vrij. Zij zorgen dat op verschillende plekken in de stad gratis eten te vinden is in kleine koelkastjes.

Iedere drie weken spreekt hoofdredacteur Natascha Frensch bij Rob Kemperman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over de nieuwe editie van het Straatnieuws.

Luister hier naar het gesprek met Natascha Frensch op Den Haag FM.