Sporenonderzoek in omgeving station Moerwijk na aantreffen gewonde man

De politie is donderdagavond bezig met een sporenonderzoek in de omgeving van station Moerwijk. Dit na een melding van een steekincident. Een slachtoffer is overgebracht na het ziekenhuis, dat meldt de politie via Twitter.

Het incident vond donderdagavond rond 19.00 uur plaats, het slachtoffer zou in het water hebben gelegen. De politie zoekt nog naar getuigen. Er is nog niets bekend over eventuele dader(s).

Wij hebben een afzetting gemaakt in de omgeving waar het slachtoffer lag en doen onderzoek naar o.a. sporen. Bel ons s.v.p. als u informatie heeft over dit #steekincident . 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. https://t.co/KJ2fgCzEKz — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) January 2, 2020

Door de afzetting met betrekking tot het politie-onderzoek stopt HTM tram 16 momenteel niet bij de halte van station Moerwijk.