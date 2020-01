Tess et Les Moutons maakt Franse versie van ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’

De Haagse chanson-band Tess et Les Moutons start 2020 met een Franstalig eerbetoon aan de stad Den Haag: “La Haye”. Het gaat om een hertaling van het door Conny Stuart uitgebrachte nummer ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag‘, dat werd geschreven door Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. “Het is echte een klassieker en een ontzettend mooi liedje. Ik vond het nummer zó mooi en het gaat over mijn Den Haag. Daarom ben ik gaan vertalen”, vertelt zangeres Tess van der Zwet in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM over haar versie.

“Ik vind hem goed gelukt, ik ben er blij mee. Al kan er niks tippen aan de oorsprong van het nummer”, zegt Tess over haar variatie op het origineel uit 1966. Om het nummer 2020-proof te maken is onder meer een elektrische gitaar, een accordeon, een drummer en een contrabas aan toegevoegd. “Op deze manier geef je de muziek wel door.”

Het uitbrengen van het nummer aan de start van het nieuwe jaar is bewust gedaan om het jaar positief aan te vangen: “Er is de afgelopen maanden zoveel negatieve publiciteit over de stad geweest, maar het is nog steeds een mooie en lieve stad, vandaar dat ik dacht dat het tijd was voor een positief geluid.”

Foto: Tess et Les Moutons/ Wouter-Vellekoop

Luister hier naar het gesprek met Tess van der Zwet op Den Haag FM.