Twee verdachten van ongeregeldheden voor rechter-commissaris

In verband met de ongeregeldheden van afgelopen weken in de stad hebben donderdag twee verdachten voor de rechter-commissaris gestaan. Het gaat om een 42-jarige Hagenaar en een 38-jarige Hagenaar. Het voorarrest van de 42-jarige man is met veertien dagen verlengd. Verder oordeelde de rechter-commissaris dat de aanhouding van de 38-jarige man rechtmatig was. Beide mannen werden maandag 30 december aangehouden.

De 38-jarige Hagenaar wordt ervan verdacht op dinsdag 3 december in Duindorp een stuk zwaar illegaal vuurwerk onder een ME-busje te hebben gegooid. Daardoor raakte het busje zwaar beschadigd en liep een agent blijvende gehoorschade op. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het ontploffen van vuurwerkexplosief onder een politievoertuig en van opruiing.

Het DNA van de 42-jarige Hagenaar is aangetroffen op de vuurwerkbom die op zaterdag 7 december in een plantenbak in de Zeezwaluwstraat is aangetroffen. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor een explosie en brandstichting en ook van witwassen.

De voorlopige hechtenis van vier Hagenaars van 35, 37, 39, en 43 jaar die maandag 30 december werden aangehouden op verdenking van opruiing, is opgeheven. Zij blijven echter verdachte in het onderzoek naar het oproepen tot rellen.

De 51-jarige Hagenaar die in de vroege maandagochtend van 30 december werd aangehouden voor de mishandeling van twee persfotografen in de Duinstraat, heeft een gedragsaanwijzing van de officier van justitie gekregen en zal worden gedagvaard. Dat betekent dat hij zich binnenkort voor de politierechter moet verantwoorden.