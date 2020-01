In Escamp en Scheveningen is je kerstboom wellicht nog wat waard

Nu de feestdagen voorbij zijn en je met goede voornemens en een schoon huis het nieuwe jaar in wil gaan zie je hem toch nog staan in de kamer: de kerstboom. De een zet hem terug in de tuin, maar als hij echt op is dan kan de boom wel de deur uit. In Den Haag haalt Haagse Milieu Services (HMS) deze dagen de bomen op, wanneer dat bij jou gebeurt zie je in de huisvuilkalender. In Escamp en op Scheveningen kun je hem ook afgeven bij een van de inleverlocaties van Verloot je boompje, dan is de boom weg en je maakt kans op een prijs.

“Alle kerstbomen zijn welkom, ook zwerfbomen die je op straat vindt”, zo vertelt Marc Brouwers in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM over de bomen die je mag inleveren. Voor een ingeleverde boom krijg je een zegel, die goed is voor een mogelijke prijs en als je een boekje vol hebt met tien zegels, dan krijg je een waardebon van vijf euro.

Marc heeft de hoop dat er weer veel bomen worden ingeleverd. “We willen het record van vorig jaar graag verbreken, toen werden er 8.006 bomen ingeleverd.” Uiteindelijk worden alle bomen, van zowel de actie als de bomen die je bij de ORAC zet, opgehaald door Haagse Milieu Services. HMS verzamelt de bomen en daarna worden de Haagse bomen verwerkt tot biomassa.

Luister hier naar het gesprek met Marc Brouwers op Den Haag FM.