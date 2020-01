Goede voornemens: “Maak duidelijke afspraken met jezelf en zet er een beloning op”

Een nieuw jaar start doorgaans met goede voornemens, zoals; meer gaan sporten, minder alcohol drinken of vaker een toetje overslaan. Toch is het altijd maar de vraag of het vol te houden is. “Goede voornemens zijn eigenlijk gedragsveranderingen, niets is lastiger dan gedrag afleren”, vertelt Tamara de Jonge van IQCoaches in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

“Een voornemen maak je vaak met je verstand, maar je emotie gooit vervolgens roet in het eten”, zo zegt Tamara. “Wanneer je thuis bent, na je werk, is het verleidelijk om een serie te gaan kijken in plaats van naar de sportschool te gaan.” Die verleiding is te weerstaan door goed te plannen, zo stelt Tamara: “Een goede planning maken en een buddy zoeken om elkaar te motiveren helpt. Maak duidelijke afspraken met jezelf en zet er een beloning op.”

In Den Haag is er, voor de echte fanatiekeling, dinsdag bij de Droomclub nog een extra steuntje te vinden waar het gaat om het volhouden van de goede voornemens. Zij organiseren, voor 45 euro, op 7 januari een twee uur durende workshop ‘goede voornemens’ waarbij je “in 2 uur tijd ontdekt waar jouw dromen liggen en welke 1e stap vooruit je kan zetten op weg naar jouw droom”.

Luister hier naar het interview met Tamara de Jonge op Den Haag FM