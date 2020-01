GroenLinks pleit voor georganiseerde vuurwerkshows tijdens jaarwisseling

Als het aan GroenLinks Den Haag-fractievoorzitter Arjen Kapteijns ligt komt er een verbod op het zelf afsteken van vuurwerk. “Wat ons betreft zou het goed zijn om te stoppen mensen zelf vuurwerk te laten afsteken. De nieuwjaarsnacht is voor heel veel mensen zo geen feestje”, zegt Kapteijns in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

“Ik liep ook door de stad en het lijkt op sommige wijken echt een oorlogsgebied en vuurwerk speelt daar een belangrijke rol bij.” Wat Kapteijns betreft wordt er in de toekomst ingezet op centraal georganiseerde vuurwerkshows op verschillende locaties in de stad. “Het is van de gekke dat de politie met de brandweer mee moet, omdat ze belaagd worden. Dat zijn excessen die ook dit jaar weer voorkwamen.”

De lokale afdeling is al langer voorstander van zo’n verbod en schaart zich dit jaar achter de landelijke Tweede Kamerfractie van GroenLinks, samen met de Partij voor de Dieren werkt ze aan een voorstel voor een landelijk vuurwerkverbod. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver stelt in de Volkskrant voorstander te zijn van een algeheel verbod op het consumentenvuurwerk.

Met oud en nieuw moest onze brandweer 942 keer uitrukken: een nieuw dieptepunt. Het aantal incidenten met vuurwerk neemt steeds verder toe en steeds meer burgers én hulpverleners zijn hier slachtoffer van. Het is hoog tijd voor een #vuurwerkverbod!https://t.co/ynVmBfTG45 — GroenLinks Den Haag (@GroenLinksDH) January 3, 2020

Ook de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad lijkt voorstander te zijn van een vuurwerkverbod. Fractievoorzitter Robert Barker zegt op Twitter voorstander te zijn van een verbod.

50PLUS Den Haag-fractievoorzitter Frans Hoynck noemt een totaalverbod op consumentenvuurwerk “veel makkelijker te handhaven, zoals alle andere dagen van het jaar.” Een landelijke petitie voor een vuurwerkverbod was vrijdagmiddag al ruim 150.000 keer ondertekend.

Bij de jaarwisseling van 2019 naar 2020 is de brandweer in Den Haag 600 keer in actie gekomen. Ook de politie kreeg 178 meldingen. Het stadsbestuur sprak op de eerste dag van het nieuwe jaar van een zeer drukke nacht, zonder ernstige incidenten.

Luister hier naar het gesprek met Arjen Kapteijns op Den Haag FM.