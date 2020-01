Hagenaar vast voor brandstichting bij CBR

De politie heeft een 38-jarige Hagenaar aangehouden voor wat lijkt op een aanslag bij het CBR in Rijswijk. Daar is vrijdagmorgen brand gesticht. Volgens de politie is er ‘in ieder geval brandbaar materiaal naar binnengebracht’. Over de exacte oorzaak van de brand doet een woordvoerder nog geen mededelingen, omdat dat nog wordt onderzocht. Het pand is door de politie afgesloten.

Rond 7.45 uur brak brand uit bij het hoofdkantoor van het CBR. Op dat moment waren er zo’n dertig mensen binnen. De bedrijfshulpverleners in het pand besloten tot een ontruiming, en alle mensen zijn veilig naar buiten gekomen. Een half uur later werd een 38-jarige man aangehouden in de buurt van het kantoor. Volgens een woordvoerder van de politie werd de man aangehouden ‘op aanwijzing’. Of dat werknemers waren of mensen die buiten stonden te wachten op hun examen kan hij nog niet zeggen. Omdat het kantoor op last van de politie is gesloten zijn alle rij-examens afgelast.