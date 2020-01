Mindy Howard te gast in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond is de zingende astronaut Mindy Howard te gast in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM.

Na Wubbo Ockels en André Kuipers gaat in 2023 de Zoetermeerse Mindy Howard een commerciële ruimtevlucht maken. Mindy werd in Amerika geboren, maar trouwde met een Nederlander en woont sinds 1990 i Zoetermeer. We gaan in gesprek met Mindy over haar droom die nu uit lijkt te komen. Wij hebben Mindy Howard al eerder in onze uitzending gehad en daarbij bleek dat ze ook goed kan zingen. Dat zal ze zondagavond helaas niet doen vanwege het gebruik van de noodstudio, maar we nodigen haar zeker weer uit als we terug zijn in de originele studio.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.