Onderzoekteam voor brand Wateringse Veld uitgebreid

Het strafrechtelijk onderzoek naar de brand onder een flat aan de Laan van Wateringse Veld is opgeschaald. De oorzaak van de brand wordt onderzocht, de politie vermoedt brandstichting. Een groot team van rechercheurs, een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO), zal dat verder onderzoeken.

Woensdagavond brandden meerdere voertuigen volledig uit op een afgesloten parkeerterrein. Mensen in de bovenliggende appartementen kwamen daarbij in levensgevaar en moesten worden geëvacueerd. Daarbij moest de brandweer hoogwerkers inzetten. Meerdere mensen raakten gewond.

“Als sprake is van brandstichting, dan is daarmee een enorm gevaar gecreëerd. Mensen die iets weten over deze zaak, wordt daarom verzocht contact op te nemen met de opsporingstiplijn via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.” dat zegt de politie.

Foto: Regio 15.