Slachtoffer mysterieuze steekpartij is 28-jarige man

Het slachtoffer van de mysterieuze steekpartij donderdagavond vlakbij station Moerwijk is een 28-jarige man. Dat meldt de politie vrijdagmiddag. Rond 19.00 uur kreeg de politie een melding over een man die vlakbij tramhalte station Moerwijk in het water zou liggen.

Toen agenten aan kwamen troffen zij de 28-jarige man, op de kant, doorweekt en met steekwonden aan. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wie hem heeft neergestoken.