Spuigasten over jaarwisseling en Brexit

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de jaarwisseling en de Brexit.

De brandweer in Den Haag moest tijdens de jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie komen. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. Het ging hierbij onder meer om 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar. De politie hield in Den Haag met oud en nieuw 44 mensen aan. De gemeente spreekt over een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten.

De deal die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU regelt, is vorige maand door het Britse Lagerhuis goedgekeurd. De Brexit op 31 januari lijkt nu onafwendbaar, maar over wat ons verder in 2020 te wachten staat, is nog veel onduidelijk. Voormalig Europarlementariër Hans van Baalen (VVD), tegenwoordig partijvoorzitter van Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), is te gast in Spuigasten. De Haagse politicus legt uit wat de Brexit-deal betekent voor de economie in Nederland en Den Haag.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Debatmeester, in samenwerking met Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.