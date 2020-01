Tot maandag geen directe treinen tussen Den Haag Centraal en Utrecht

De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Voorburg gaan nog zeker tot maandagochtend duren. Donderdagmiddag ontspoorde een trein tussen station Voorburg en de Binckhorst. Nu zal er tot maandag 05.30 uur geen direct treinverkeer zijn tussen Utrecht en Den Haag. Eerder leek het er op dat de treinen vrijdagmiddag weer zouden rijden.

Hoe de trein precies kon ontsporen is nog niet duidelijk. ProRail en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) doen onderzoek naar de oorzaak. Tussen Den Haag Centraal en Den Haag Ypenburg is wegens de werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk. ” Treinverkeer ligt stil, terwijl we met man en macht werkt om de trein weer op het spoor te zetten en het zwaar beschadigde spoor te herstellen”, aldus ProRail. De ontspoorde trein is inmiddels van het spoor gehaald.

“Nu de trein er niet meer staat zien we dat de schade erg tegenvalt. We hebben het over tientallen meters. We hebben echt de tijd nodig om alles te repareren”, zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. Volgens Baas is het hele weekend nodig om het traject weer normaal te laten functioneren. Baas raadt reizigers dan ook aan om de reisplanner goed in de gaten te houden voor updates en veranderingen: “Er zijn diverse mogelijkheden om van A naar B te komen, maar de overlast is natuurlijk groot.”