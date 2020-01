Hans van Baalen wil geen burgemeester van Den Haag worden

Oud-Europarlementariër Hans van Baalen (VVD) zal niet solliciteren voor het burgemeesterschap van Den Haag. Dat zei de Haagse politicus in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De 59-jarige Van Baalen is sinds de Europese verkiezingen in mei gestopt na tien jaar in het Europees Parlement. Hij is op dit moment partijvoorzitter van de ALDE-partij (de Partij van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa) en actief in verschillende adviescommissies. Daarom heeft hij geen behoefte om te solliciteren voor het burgemeesterschap van Den Haag: “Hoewel het een prachtige stad is en een eervol ambt.”

De ambteloos burger is wel op zoek naar een baan. “Ik heb wat dingen lopen”, zei hij in het radioprogramma.