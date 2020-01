Man gestoken bij mislukte straatroof op Hobbemaplein

Een man is zaterdagavond gestoken bij een mislukte straatroof op het Hobbemaplein. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident zijn twee verdachten op de vlucht geslagen.

Rond 18.30 uur zouden de twee verdachten de man geprobeerd hebben te beroven. Er is geen buit gemaakt volgens de politie. Het signalement van de verdachten is nog niet bekend.

Volgens een omstander is de man waarschijnlijk in zijn arm gestoken. Op foto’s is te zien dat er bloed op straat ligt. De politie doet onderzoek naar het incident en heeft een deel van de stoep afgezet.