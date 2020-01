Meeste verdachten jaarwisseling weer thuis

Van de 39 verdachten die tijdens de jaarwisseling in de eenheid Den Haag zijn aangehouden, zitten er nog vier vast. Zeker acht verdachten moeten nog bij de rechter komen. Eén verdachte is vrijdag al voor de snelrechter verschenen.

De vier mensen die nog vastzitten, worden verdacht van het in brand steken van een bestelbus op de Haagse Erasmusweg. De officier van justitie bepaalt dit weekend of zij zullen worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die vrijdag voor de snelrechter is gebracht, werd verdacht van de mishandeling van een beveiliger. De man kreeg een celstraf van tien dagen opgelegd, waarvan zeven dagen voorwaardelijk. Na drie dagen voorarrest mocht hij vrijdag dus naar huis.

Voor de rechter

Voor acht andere verdachten staat al vast dat zij zich later voor de rechter zullen moeten verantwoorden. Vier van hen worden verdacht van het stoken van een groot vuur op straat. Op 13 februari moeten ze zich voor de politierechter verantwoorden. Drie verdachten staan op 25 maart voor de politierechter voor mishandeling of belediging. Een minderjarige verdachte van het gooien van vuurwerk naar een agent is door de rechter-commissaris uit zijn voorarrest geschorst. Wanneer hij voor de rechter moet komen is nog niet bekend.

Het kan zijn dat nog meer verdachten voor de rechter moeten verschijnen. In sommige zaken is er nog geen beslissing genomen over de afdoening, of loopt het onderzoek nog.