Agenten bekogeld met stenen na ongeregeldheden, vier agenten gewond

Agenten zijn zaterdagavond bekogeld met stenen bij zalencentrum Kristal aan de Wegastraat. Dat meldt de politie. Vier agenten raakten tijdens het incident gewond. Een honderdtal mensen keerden zich tegen de politie.

In het zalencentrum was een feest. Een groep van ongeveer honderd personen probeerde zonder kaartje of zonder te fouilleren binnen te komen. De beveiliging besloot daarop het feest te beëindigen en de zaal te ontruimen. De bezoekers met een kaartje werden vervolgens boos. Een groep van tussen de honderd en 150 man weigerde weg te gaan.

Agenten werden daarop bekogeld met onder andere stenen en blikjes. De politie zette politiehonden in om de bezoekers weg te sturen. Een verdachte raakte gewond doordat een politiehond hem beet. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Vier mensen zijn aangehouden. Zij zitten nog vast.