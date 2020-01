Burgemeester Remkes over jaarwisseling: “Grootschalige incidenten zijn gelukkig achterwege gebleven”

“Alle ogen waren gericht op Den Haag, maar grootschalige incidenten zijn gelukkig achterwege gebleven”, dat zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof over de afgelopen jaarwisseling in Den Haag. De brandjes die te zien waren bij de jaarwisseling noemt hij “on-Nederlandse taferelen”. De incidenten, zowel in de stad als landelijk, vindt Remkes niet normaal: “De vraag is wat we daar aan kunnen doen.”

Ik vind het niet normaal dat ouders niet weten waar hun kinderen uithangen. Johan Remkes in #buitenhof pic.twitter.com/gFjHxmDCTU — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 5, 2020

Dat er geen vreugdevuren in Den Haag waren bij de afgelopen jaarwisseling vindt Remkes goed te verdedigen: “Als er een vlijmscherp rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op tafel ligt dan kun je niet anders dan wat daar in staat handhaven.”

Aan tafel bij Buitenhof herhaalde de waarnemend burgemeester snel met organisatoren om tafel te willen gaan om het vergunningentraject voor vreugdevuren op te starten. “Het moet veiligheidstechnisch wel verantwoord”, zo stelt Remkes opnieuw, ook moet een eventuele vuurstapel in de toekomst milieutechnisch te verantwoorden zijn.

Regelgeving vuurwerk

Tevens werd er gesproken over de wenselijkheid van consumentenvuurwerk tijdens oud & nieuw. De NOS meldde eerder dat steun voor zo’n verbod groeiende is. Duidelijke regelgeving rondom het afsteken van vuurwerk zou beter te handhaven zijn, zo stelt de waarnemend burgemeester. “Mijn voorkeur zou het hebben als er een aanpak komt in Europees verband.”