Foo Fighters en Wulf in De Nieuwe op zondagavond

Zondagavond is er een extra lange editie van het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop, waarin gastpresentatoren Peter Steggerda en Rene Schaarenburg het nieuwe jaar muzikaal aftrappen met de eerste 2020-releases van onder meer Foo Fighters en Wulf (foto).

Na de kerstliedjes en de jaaroverzichten is het altijd weer even nodig om de focus weer scherp te krijgen. Alles start weer op, hoe kun je dat beter doen met gloednieuwe muziek, want niet alle artiesten hebben stil gezeten tijdens de kerstvakantie. Gastpresentatoren Peter Steggerda en Rene Schaarenburg selecteren de beste nieuwe releases voor je op zondagavond van 19:00 tot 21:00. Met toffe nieuwe tracks van onder meer Foo Fighters, Wulf, Chef’ Special, Mama’s Gun, Pet Shop Boys, Hailee Steinfeld, Sam Hunt, Iris Penning, Bombay Bicycle Club, Finn Andrews (van de The Veils) en veel nieuwe ontdekkingen zoals Dami Inn, Mich, Lauv en Team Rush Hour.

De Nieuwe Van Nierop wordt deze zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).