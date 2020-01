Brand Wateringse Veld in Opsporing Verzocht

Meer in

De brand onder een flat aan de Laan van Wateringse Veld wordt dinsdagavond behandeld in Opsporing Verzocht. De politie hoopt met behulp van het televisieprogramma meer informatie te krijgen over de brand op Nieuwjaarsdag. Het vuur, waarbij twaalf gewonden vielen, is waarschijnlijk aangestoken.

De brand ontstond op 1 januari bij de auto’s die geparkeerd stonden onder een gezamenlijke overkapping. Zeven auto’s brandden volledig uit. Door de brand ontstonden enorme rookwolken en bewoners van de appartementen boven de parkeergarage moesten door de brandweer uit hun huizen worden gehaald omdat ze zelf niet meer naar buiten konden.

De politie heeft vorige week het team aan rechercheurs uitgebreid tot tien tot twintig personen met verschillende specialismen. De agenten onderzoeken onder meer camerabeelden die die avond zijn gemaakt. Voor dit onderzoek hoopt de politie morgen via de uitzending bij Opsporing Verzocht meer beelden te krijgen.

Foto: Regio 15.