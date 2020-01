Brand Wateringse Veld in Opsporing Verzocht

Den Haag Centraal heeft XL-reisinformatiescherm

Meer in

Reizigers op Den Haag Centraal kunnen vanaf maandag alle vertrektijden en reisadviezen in één oogopslag zien op het XL-reisinformatiescherm.

“Dit XL-reisinformatiescherm is een lang gekoesterde wens van onze reizigers. We zijn heel blij om vandaag gehoor aan die wens te kunnen geven. Het team van NS en ProRail heeft keihard gewerkt om er voor te zorgen dat het er nu hangt”, vertelt Marjan Rintel, directeur operatie bij NS.

Bij het plaatsen van een mega groot reisinformatiescherm komt veel kijken. “De reisinformatie moet van een afstand goed leesbaar zijn en het is noodzakelijk dat het scherm tegen vocht en kou kan”, vertelt Astrid Bunt, directeur stations bij ProRail. Ook was het zoeken naar een geschikte locatie. Het is belangrijk dat het scherm direct opvalt voor binnenkomende reizigers, zonder dat dit de loop van andere reizigers hindert.

Het reisinformatiescherm toont alle vertrektijden van het komende half uur en komt voor de poortjes aan de centrumzijde van het station te hangen. Bij het kiezen van de locatie hebben we rekening gehouden met de leesbaarheid vanuit alle hoeken van de hal en de looproute van de meeste reizigers vanaf trams naar de treinen.