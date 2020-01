Hart voor Den Haag wil duidelijkheid over optreden politie na ongeregeldheden bij zalencentrum Kristal

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos-raadslid Arjen Dubbelaar noemt het onbegrijpelijk hoe zaterdag is opgetreden tegen een groep relschoppers. Agenten werden zaterdagavond bekogeld met stenen bij zalencentrum Kristal aan de Wegastraat, vier agenten raakten daarbij gewond en vier mensen werden aangehouden. “Er zijn gewoon mensen gewond geraakt, dat moet je niet accepteren”, zo stelt Dubbelaar in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. De partij heeft vragen gesteld over het voorval en het optreden van de politie. “Ik wil van het stadsbestuur weten wat er precies heeft plaatsgevonden. Waarom daar maar vier aanhoudingen zijn verricht. En ik wil weten wie de privé-trein gaat betalen.”

Een deel van de bezoekers bleef hangen bij Den Haag Centraal, na overleg met de NS is besloten een extra trein richting Hollands Spoor in te zetten. “Dat is de wereld op zijn kop”, vindt Dubbelaar. “Relschoppers moet je aanpakken. Als deze mensen het recht hebben op privé-vervoer, dan is het op privé-vervoer naar het politiebureau en anders hadden ze naar Hollands Spoor kunnen lopen.”

Bij de Haagse VVD spreekt fractievoorzitter Frans de Graaf van een “terecht stevig optreden van politie”, ook noemt Frans het “goed dat intrekken verblijfsvergunning mogelijk is.” Tahsin Çetinkaya van Islam Democraten is het daar niet mee eens: “Sancties op basis van verblijfsstatus past niet in ons democratie en rechtstaat.” Fatima Faid van de Haagse Stadspartij wil “afwachten of dat politieoptreden wel zo in de haak was“.

Luister hier naar het gesprek met Arjen Dubbelaar op Den Haag FM.