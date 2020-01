‘Ik mis je’ is beste literatuurboek voor jonge vrouw 2019

Het boek ‘Ik Mis Je’ van de Haagse schrijfster Gillian King is op de valreep van 2019, namelijk op 30 december, uitgeroepen tot het beste literatuurboek voor de jonge vrouw, oftewel ‘Chicklit’ van het jaar. “Ik mis je is een prachtig boek over vriendschap en liefde, waarbij je tijdens het lezen vlinders in je buik voelt”, aldus het jury-oordeel over het boek.

“Een mooi begin van het nieuwe jaar”, zegt Gillian King over het winnen van de prijs. Het is voor Gillian het zesde boek dat ze uit heeft gebracht. Haar eerdere boeken ontvingen veel lovende recensies, ‘Ik mis je’ is het eerste boek dat in de prijzen valt.

In totaal waren twaalf boeken in de running voor de titel ‘Chicklit van het jaar’. Voordat de jury een oordeel trof kon er online gestemd worden op de boeken, daarbij kwam het boek van Gillian in de top 3 terecht die door de jury werd beoordeeld.

Luister hier naar het interview met Gillian King op Den Haag FM