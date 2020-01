Jachin Wildemans nieuwe Financieel Directeur ADO Den Haag

Jachin Wildemans is de nieuwe Financieel Directeur van ADO Den Haag. De 42-jarige inwoner van Oegstgeest treedt per direct in dienst als opvolger van de eind vorig jaar vertrokken Henrik-Jan Rinner.

Wildemans heeft een brede expertise op het gebied van Finance, Strategie(ontwikkeling) en Projectmanagement opgebouwd binnen diverse branches en organisaties, waaronder Fortis, Heineken en Nederlandse Loterij. Bij de laatstgenoemde organisatie, die met nauwe betrokkenheid van Wildemans in 2016 uit een fusie ontstond, was hij de afgelopen tien jaar in verschillende rollen actief. Waar hij de eerste jaren ruime ervaring opdeed in Finance en Control, richtte hij zich vervolgens als Projectmanager op de uitvoering van grote projecten en als Manager Strategie op de ontwikkeling en implementatie van strategieën voor de langere termijn.

Bij ADO Den Haag zal Wildemans zich onder meer gaan bezighouden met het verder ontwikkelen van de financiële rol binnen de organisatie en de implementatie van het recent gepresenteerde meerjarenplan. Voor Wildemans komt met deze aanstelling een droom uit: “Ik vind het werkelijk fantastisch om mijn professionele carrière te kunnen combineren met mijn grootste passie: voetbal. ADO Den Haag is een prachtige club met een mooi stadion en veel trouwe supporters in een stad waar ik jaren met veel plezier heb gewerkt en gewoond.”