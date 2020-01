Wethouder Van Asten waarschuwt voor doorverkoop uren van bezoekersparkeervergunning

De Haagse mobiliteitswethouder Robert van Asten waarschuwt op Twitter voor het gebruik maken van de app ‘Lekker Parkeren’. Gebruikers van de app zouden uren van de parkeervergunning voor bezoekers kunnen doorverkopen, zo claimt de maker van de app in appstore Google Play. Wethouder Van Asten waarschuwt op Twitter voor het gebruik maken van het aanbod: “Het doorverkopen van bezoekersuren mag niet en zal leiden tot intrekken van je vergunning.”

Volgens de voorwaarden van de bezoekersvergunning is een parkeervergunning, ook die voor bezoekers, niet overdraagbaar. “Wij zullen dit bedrijf aanspreken en toegang tot het gemeentelijk systeem ontzeggen”, zo vervolgt Van Asten zijn betoog. “Met het Haagse parkeerbeleid willen we de parkeerdruk in de woongebieden regelen zodat bewoners en hun bezoek een plekje kunnen vinden. Andere gasten meer dan welkom maar liefst in een garage of met OV.”

ChistenUnie-SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis zag de aanbieding van het bedrijf ook al voorbijkomen en spreekt van een ‘parkeerzwendeltje‘.