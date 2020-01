Haagse projecten in de race voor Appeltjes van Oranje; “Zou een kroon op ons werk zijn”

Twee Haagse initiatieven maken kans om in de prijzen te vallen, want ze zijn in de race voor de Appeltjes van Oranje. Daarvan worden er jaarlijks drie uitgereikt aan projecten die mensen verbinden met elkaar, én de samenleving. Een van de kanshebbers; de Schilderswijk Moeders.

“Dit is een eer, om genomineerd te worden voor zo’n prijs”, zegt Schilderswijk Moeder Gaynelle Joshua. Wij ondersteunen en helpen hier vrouwen die geïsoleerder zijn van de samenleving. Al komen er de laatste tijd ook wel mannen. Zij spreken dan de taal niet en kunnen niet makkelijk hun weg in de maatschappij vinden. Daarom ga ik vanmiddag bijvoorbeeld mee met een cliënt naar de gemeente om diegene te helpen met een aanvraag voor hulp bij het huishouden.”

Ook het Haagse project Vitalis Maatjes heeft een nominatie in de wacht gesleept. “Vitalis Maatjes is een project waarmee kinderen die wat meer aandacht nodig hebben worden gekoppeld aan een vrijwillige buddy, waarmee ze dan tijd doorbrengen en leuke activiteiten ondernemen,” zegt Tineke Jurriëns van Vitalis. “Zo gaan ze met jonge kinderen bijvoorbeeld verven of knutselen, en gaan ze met de wat oudere kinderen naar de skatebaan of shoppen. Om genomineerd te worden voor een Appeltje van Oranje is een kroon op ons werk, en ik vind dat we het ook zouden verdienen omdat we de laatste jaren veel kinderen hebben geholpen.”