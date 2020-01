Hagenaars mogen meepraten over nieuwe burgemeester

Hagenaars mogen meepraten over een nieuwe burgemeester voor de stad. Vanaf nu kunnen Hagenaars input meegeven voor de zogenoemde profielschets. Deze profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van burgemeesterskandidaten. Meepraten kan door een mail te sturen naar de gemeente (burgemeester2020@denhaag.nl) en door in te spreken op 29 januari.

Op woensdag 29 januari spreekt de commissie Bestuur over de voorlopige profielschets voor de nieuwe burgemeester. De vergadering start om 13.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Inwoners kunnen inspreken tijdens de vergadering door zich voor 29 januari 9.30 uur aan te melden via commissiebestuur@denhaag.nl. Op 17 februari wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de commissaris van de Koning besproken en vastgesteld.

Johan Remkes is waarnemend burgemeester. Hij blijft tot 1 juli 2020. Remkes vervult de rol van burgemeester na het vertrek van Pauline Krikke. Zij vertrok daags na een vernietigend rapport over de vreugdevuren op Scheveningen.