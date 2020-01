Jongen gewond bij incident voor deur ROC Mondriaan

Een jongen is dinsdagochtend gewond geraakt bij het ROC Mondriaan aan het Neckar op het Forepark. Volgens sommige leerlingen zou dit gebeurd zijn voordat de lessen begonnen. De politie onderzoekt of er sprake is van een steekpartij.

Agenten zetten dinsdagochtend een deel van de omgeving af met lint. Volgens een getuige zou er ‘veel bloed op de grond’ liggen. Aan het begin van de middag werd de afzetting weggehaald. De leerlingen bevinden zich in het gebouw.

Het slachtoffer is een 17-jarige Hagenaar. Hij is behandeld in het ziekenhuis en inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. “De exacte toedracht van het incident is op dit moment nog niet duidelijk. Aangezien het onderzoek nog in volle gang is en er onder andere nog getuigen gehoord moeten worden, kan er op dit moment niet worden ingegaan op speculaties over de toedracht” laat de politie weten. In eerste instantie werd via het pers-alarmeringssysteem van de politie de melding steekpartij gegeven.