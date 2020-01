Jongeren met ‘Follow Your Dreams’ op ontdekkingsreis naar betere toekomst

Haagse jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud die niet zo goed weten wat zij willen na hun middelbaar onderwijs kunnen vanaf dinsdag bij ‘Follow Your Dreams‘ in een half jaar tijd hun talenten gaan ontdekken en ontwikkelen. “Zo kunnen zij hopelijk hun droom waar maken” vertelt projectleider Hélène van Mil in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Het nieuwe project ‘Follow Your Dreams’ is onderdeel van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). “MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Het is een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken; van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst”, zo zegt de projectleider. “Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker.”

Na afronding van een traject bij ‘Follow Your Dreams’ hebben de jongeren verschillende trainingen gevolgd en ontvangen ze een certificaat. Dinsdagmiddag 7 januari start ‘Follow Your Dreams’ bij de beachlounge van sportcampus Zuiderpark.

Luister hier naar het interview met Hélène van Mil op Den Haag FM