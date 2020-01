Laatste stemdag voor verkiezing Schoonste Straat

Meer in

Welke straat is de schoonste van de stad? Daar is de gemeente naar op zoek tijdens de Schoonste Straat-verkiezing. Dinsdag is de laatste dag dat inwoners kunnen stemmen. De winnende straat krijgt 2.500 euro voor het organiseren van een straatfeest.

Komend weekend worden de winnende straten bekend. Per stadsdeel wordt er 1 winnaar gekozen. Het aantal stemmen en het oordeel van een stadsdeeljury bepalen de winnaar. Stemmen kan via deze link.

De gemeente organiseert dit jaar voor de 2e keer de Schoonste Straatverkiezing. Hiermee wil zij Hagenaars die hun straat schoonmaken kans laten maken op een beloning hiervoor.