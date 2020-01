Jongeren met ‘Follow Your Dreams’ op ontdekkingsreis naar betere toekomst

Man neergestoken bij beroving in bank

Meer in

Een 33-jarige man uit Leiderdorp is zaterdag ernstig gewond geraakt toen hij werd neergestoken bij een beroving aan het Hobbemaplein. De man liep rond 18.30 uur bij een bank aan het Hobbemaplein naar binnen. Er was op dat moment niemand in de bank aanwezig.

Het slachtoffer pakte zijn bankpas en wilde deze in de automaat stoppen. Op dat moment hoorde hij dat er iemand het pand binnenkwam. Onmiddellijk werd de Leiderdorper beetgepakt en bedreigd met een mes. De belager eiste geld en stak vrijwel direct in op het slachtoffer. Het slachtoffer liep meerdere messteken op en werd naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen. Hij raakte zodanig ernstig gewond dat hij binnenkort nog een operatie zal moeten ondergaan.

Het slachtoffer kon een summiere beschrijving geven van zijn belager. Het gaat om een lichtgetinte man, van ongeveer 30-40 jaar oud. Hij had een stoppelbaardje en droeg een grijze hoodie waarvan hij de capuchon over zijn hoofd droeg.