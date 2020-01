Nog weinig tips over brand Wateringse Veld

Er zijn bij de politie nog maar weinig tips binnengekomen over de autobranden aan de Laan van Wateringse Veld. Dat zegt de politie dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht. De politie gaat ervan uit dat de brand, waardoor dertien mensen in het ziekenhuis belandden, is aangestoken.

Tientallen bewoners moesten in alle haast uit het appartementencomplex worden geëvacueerd. De politie vermoedt opzet en plaatste zaterdag een mobiele unit om in contact te komen met buurtbewoners die eventueel waardevolle tips hebben. In de buurt gaan volgens de politie allerlei geruchten. Zo zou er bijvoorbeeld worden gesproken over een wraakactie. Toch loopt het niet storm met tips over de brand. De politie zegt te snappen dat buurtbewoners het lastig vinden om naar de politie te stappen.