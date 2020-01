Theater De Vaillant start 2020 met nieuwjaarsreceptie en een nieuwe menukaart

Nu het nieuwe jaar 2020 is begonnen openen ook de Haagse cultuurankers weer hun deuren na een (korte) winterstop. In theater De Vaillant beginnen ze dit jaar onder meer met een verfrissing van de menukaart. “Je kunt lekker snacken bij ons, maar je kunt ook voor wat gezonds bij ons terecht”, vertelt Joëlla Matena in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Het aantal salades op de kaart is verdubbeld: “Je merkt echt wel dat daar vraag naar is.”

Het nieuwe culturele seizoen wordt in het cultuuranker op donderdag 16 januari officieel afgetrapt met de nieuwjaarsreceptie voor de Schilderswijk. “Dat doen we samen met vele partners uit de wijk.” Aansluitend is er een nieuwjaarsconcert waarbij het Residentie Orkest zal optreden. Ook talent uit de wijk zal optreden na de receptie, deze keer is dat het Indiase koor Zangam.

Verder gaat De Vaillant in 2020 door op een eerder ingeslagen weg zoals het ‘Artist In Residence’-programma waarbij artiesten de kans krijgen om hun kunsten op het toneel te laten zien. Op 7 februari is daar een eerste voorbeeld van te zien met ‘bartalk‘, een vorm van improvisatietheater. Eind februari wordt er weer een heel urban-weekend georganiseerd met talenten uit de buurt.

Luister hier naar het gesprek met Joëlla Matena op Den Haag FM.