Tjeerd Vrij nieuwe directeur van de Stichting Haags Historisch Museum

Tjeerd Vrij is de nieuwe directeur van de Stichting Haags Historisch Museum, waartoe ook Museum de Gevangenpoort behoort. Vrij vindt zijn benoeming “heel eervol”, zo zegt hij in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. Geheel onbekend is Tjeerd niet met de Stichting Haags Historisch Museum, hij was eerder waarnemend directeur van de stichting.

Als directeur volgt Vrij Marco van Baalen op die 1 september 2019 zijn functie heeft neergelegd. Vrij is als nieuwe directeur medeverantwoordelijk voor de vernieuwing van het museum. “Door alle renoveringen van de afgelopen jaren is de historische ziel er vakkundig uitgeslagen”, aldus Tjeerd. “De werkelijke kracht van ’t museum is niet ’t gebouw en de collectie maar de locatie. We willen de locatie omarmen met onder andere een tentoonstelling over 800 jaar Binnenhof, Den Haag als Hofstad en Den Haag als stad van vrede en recht.”

In samenwerking met een architectenbureau wordt nu gekeken naar een haalbaarheidsstudie voor de plannen van de nieuwe directeur. Eind januari verwacht hij een voorstel aan cultuurwethouder Robert van Asten te kunnen presenteren.

Luister hier naar het interview met Tjeerd Vrij op Den Haag FM.