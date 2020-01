Ravage in winkel Used Products na ramkraak

Alternatieve nieuwjaarsduik vaste traditie bij stichting Anton Constandse

Stichting Anton Constandse gaat ook dit jaar weer een alternatieve nieuwjaarsduik doen. De stichting ondersteunt mensen met een psychische aandoening en gaat daarom bewust niet op 1 januari de duik doen in alle drukte.

“Veel klanten hebben moeite met prikkels, dus daarom doen we het op een later tijdstip zonder alle drukte”, vertelt Mario Kok in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje over de prikkelarme nieuwjaarsduik. Volgens Mario Kok geeft het de duikers een extra boost om samen het water in te gaan.

Hij organiseert de late nieuwjaarsduik op 9 januari 2020: “Het is een echte traditie met na afloop vers gemaakte erwtensoep en een leuke attentie voor alle deelnemers”.

Luister hier naar het interview met Mario Kok.