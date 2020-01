Cary van Rheenen doet weer een gooi naar nachtburgemeesterschap

Twee jaar terug had hij een meerderheid van de publieksstemmen, maar omdat een meerderheid van de vakjury voor Sjoerd Schuylenburg koos, werd hij toch geen nachtburgemeester. Dit voorjaar zijn als het goed is de verkiezingen voor een nieuwe Haagse nachtburgemeester en Cary van Rheenen stelt zich wederom kandidaat. Op zijn facebookpagina heeft hij verschillende gedichten en mijmeringen geschreven over het nachtburgemeesterschap.

“Ik was er niet meer mee bezig en was vooral bezig met gedichten en al mijn andere bezigheden, maar toen Hans Vandenbrug van Gruppo Sportivo online vroeg waar ik gebleven was en of ik nog nachtburgemeester werd, dacht ik waarom niet”, legt Cary uit in de studio bij Den Haag FM. De kandidaat nachtburgemeester wil als hij wordt gekozen vooral overal zichtbaar zijn en gemakkelijk aanspreekbaar voor het uitgaanspubliek.

In het actieplan 2020 van de huidige nachtburgemeester Sjoerd Schuylenburch staat dat in maart 2020 de nieuwe nachtburgmeester gekozen zal worden. Sjoerd laat weten dat op dit moment alle puntjes op de i worden gezet en nog niet helemaal dudelijk is wanneer en op welke manier de verkiezingen zullen plaatsevinden.

Luister hier naar het interview met Cary van Rheenen.