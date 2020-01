De Haagse Kunstkring opent zaterdag nieuwe tentoonstelling

“Als je het mooi vind heb je er wat aan en als je het niet mooi vind dan niet”, het zijn de woorden van Alex Verduijn den Boer over de expositie van Haagse kunstenaars die vanaf zaterdag te zien is aan de Denneweg. De Haagse Kunstkring biedt op de Denneweg een ontmoetingsplek, podium en expositieruimte aan professionele kunstenaars.

Tamara Traxel is één van de exposerende kunstenaars, zij is beeldend kunstenaar en laat vanaf zaterdag zwart-wit fotocollages zien in het pand van de Haagse Kunstkring. “De kunstkring is een plek waar veel verschillende kunststromingen samen komen waaronder; beeldende kunst, architectuur, muziek, film en theater”, vertelt Tamara in het radioprogramma Haagse Ochtendradio op Den Haag FM. “Het is een plek waar je kan exposeren, maar niet afhankelijk bent van een galerie, je kan zelf kunstenaars samen brengen om te exposeren”, voegt Alex hier aan toe.

De tentoonstellingen van de Haagse kunstenaars: ‘Aragón’, ‘Wit Werk’, ‘Zonlicht’ en ‘Tweekamerflat’ zijn van zaterdag 11 januari tot zondag 2 februari te zien aan de Denneweg.

Luister hier naar het interview met Tamara Traxel en Alex Verduijn den Boer op Den Haag FM.